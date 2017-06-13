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«Матч ТВ» опроверг информацию о возможном уходе Карпина в «Арсенал»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Пресс-служба телеканала «Матч ТВ» опровергла информацию о том, что Валерий Карпин может возглавить тульский «Арсенал».

С июля 2016 года Карпин стал экспертом телеканала «Матч ТВ». А 16 февраля 2017 года он был назначен главным редактором футбольных трансляций.

Ранее он тренировал «Спартак» в 2009-2012 и 2012-2014 годах, после чего работал в «Мальорке» (2014-2015) и «Торпедо» из Армавира (2015-2016).

По итогам прошлого сезона «Арсенал» занял 14-е место в премьер-лиге и сохранил место в РППЛ по итогам стыковых матчей с «Енисеем» (1:2, 1:0).

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Сергей Ващенко
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