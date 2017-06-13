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Олег Шатов: Луческу никак не попрощался с «Зенитом». Может, не ожидал отставки

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов поделился мнением о назначении Роберто Манчини, а также - о переходе Кристиана Нобоа в петербургский клуб.

– Главная новость лета в «Зените» – смена тренера. Как отнеслись к назначению Манчини?
– Спокойно. Сегодня уходит один тренер – приходит другой. Это нормально. Хороший специалист. Знаю, что работал в «Интере», добивался хороших результатов. Дай бог, чтобы у него получилось в «Зените».

– Удалось уже пообщаться с ним?
– Еще нет.

– Как Луческу попрощался с командой?
– Не попрощался, ничего не сказал. Может, он не ожидал отставки.

– Как думаете, Манчини знает что-то про игроков «Зенита»?
– Не знаю. Думаю, после назначения у него было порядка двух недель, чтобы какие-то справки собрать. Он имеет какое-то представление о футболистах, но это ни о чем не говорит. Все будет доказываться в тренировочном процессе, на футбольном поле.

– Удалось пообщаться с новичком «Зенита» – Нобоа?
– Он в России играет давно. Квалифицированный игрок, который доказал это игрой в «Рубине», «Ростове», сборной Эквадора. Думаю, усилит «Зенит». Хочется в это верить и в то, что он не пришел сюда доигрывать, - передает слова Шатова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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