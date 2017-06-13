Валерий Чанов: Карпин в «Арсенале»? Сейчас столько слухов
Знаменитый тренер вратарей Валерий Чанов, работающий сейчас в «Арсенале», прокомментировал возможный приход Валерия Карпина на пост главного тренера тульской команды.
- Появилась информация, что тульский «Арсенал» может возглавить Валерий Карпин. Вам что-то известно?
- Мы пока в отпуске, возвращаемся в клуб 15 июня. Скорее всего, команда сохранит прежний тренерский штаб, а там уж посмотрим. Но по поводу главного тренера ничего не знаю до сих пор, честно. Столько слухов сейчас.
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