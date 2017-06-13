Валерий Чанов: За 20 лет вратарское искусство не сильно изменилось

Знаменитый тренер вратарей Валерий Чанов, работающий сейчас в тульском «Арсенале», посетил тренировку сборной России и поделился впечатлениями от увиденного.

- Увидели в тренировке сборной что-то новое?

- Во-первых, это использование новейших технологий. Те же очки, в которых занимаются вратари. Мне кажется, необходимо использовать научные знания и прогресс. Думаю, это сказывается на футболистах только положительно.

Что касается вратарского искусства, то, как написано в официальной методичке УЕФА от 2014 года, за 20 лет оно в целом не изменилось. Со всеми тренерами вратарей клубов РФПЛ, да и нашей сборной (Гинтарас Стауче – прим. Ред.) я знаком и поддерживаю хорошие отношения. Мы в постоянном контакте.