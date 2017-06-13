«Спартак» подтвердил уход Макеева
Источник: ФК «Спартак»Комментарии
Российский защитник Евгений Макеев официально покинул московский «Спартак». Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.
Отмечается, что 27-летний игрок уходит из стана красно-белых в качестве свободного агента.
Напомним, Макеев попал в систему «Спартака» в 2007 году, а спустя два года дебютировал в основной команде красно-белых. В общей сложности защитник провел в составе московского клуба более 200 игр, забил четыре мяча, став чемпионом России в прошедшем сезоне.
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