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«Спартак» подтвердил уход Макеева

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Российский защитник Евгений Макеев официально покинул московский «Спартак». Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.

Отмечается, что 27-летний игрок уходит из стана красно-белых в качестве свободного агента. 

Напомним, Макеев попал в систему «Спартака» в 2007 году, а спустя два года дебютировал в основной команде красно-белых. В общей сложности защитник провел в составе московского клуба более 200 игр, забил четыре мяча, став чемпионом России в прошедшем сезоне.

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