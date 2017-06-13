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Михаил Мамиашвили: Мы будем вынуждены внедрить паспорт болельщиков

Источник:  Федерация спортивной борьбы РоссииКомментарии

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили рассказала о мерах, которые могут быть приняты в целях избежать вмешательства болельщиков в проведение турниров.

Напомним, в первый день чемпионата России по вольной борьбе в Назрани несколько болельщиков выбежали на ковер во время схватки.

«Есть категория людей, которые приезжают вовсе не поболеть и не проявить свое мастерство и волю. Но их попытка cорвать схватки чемпионата России в Магасе была эффективно и быстро локализована.

На первом заседании Наблюдательного совета ФСБР обсуждался проект нового дисциплинарного кодекса, предусматривающий санкции за такие нарушения вплоть до снятия с турнира всей команды. В ближайшие месяцы он будет доработан. Мы будем вынуждены внедрить и паспорт болельщиков, переймем этот успешный опыт у футболистов», – приводит слова Мамиашвили официальный сайт федерации.

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