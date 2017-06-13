Бабурин полетит на первый сбор «Зенита»
Вратарь «Зенита-2» Егор Бабурин полетит на первый сбор основного состава в Австрию.
Об этом футболист сообщил корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, в сезоне-2016/17 Бабурин провел 35 матчей за вторую команду петербургского клуба в ФНЛ, где пропустил 40 мячей.
15 июня «Зенит» отправится на тренировочный сбор в Австрию, который продлится до 27 числа. На нем петербуржцы проведут три контрольных встречи. Имена соперников пока неизвестны.
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