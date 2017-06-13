Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Голден Стэйт129 : 120Кливленд
Баскетбол  Химки- : -ЦСКА
Футбол  Камерун- : -Колумбия
Футбол  Австралия0 : 4Бразилия
Футбол  Румыния- : -Чили
Футбол  Франция- : -Англия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Бабурин полетит на первый сбор «Зенита»

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Вратарь «Зенита-2» Егор Бабурин полетит на первый сбор основного состава в Австрию.

Об этом футболист сообщил корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в сезоне-2016/17 Бабурин провел 35 матчей за вторую команду петербургского клуба в ФНЛ, где пропустил 40 мячей.  

15 июня «Зенит» отправится на тренировочный сбор в Австрию, который продлится до 27 числа. На нем петербуржцы проведут три контрольных встречи. Имена соперников пока неизвестны. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» подпишет форварда «Лиона»? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» подпишет форварда «Лиона»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Михаил Кержаков: Еду ли на сбор с «Зенитом»? Пока не знаюГолкипер «Зенита» Михаил Кержаков поделился мнением о том, полетит ли он на первый сбор с командой.Кристиан Нобоа: Были предложения от «Рубина» и других клубов, но мне понравился проект «Зенита»Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал о переходе в петербургский клуб.Ибрагим Цаллагов: Думаю, прессу все читают и всем и так ясно, какие задачи стоят перед «Зенитом»Защитник «Зенита» Ибрагим Цаллагов поделился ожиданиями от сезона-2017/18.Олег Шатов: Луческу никак не попрощался с «Зенитом». Может, не ожидал отставкиПолузащитник «Зенита» Олег Шатов поделился мнением о назначении Роберто Манчини, а также - о переходе Кристиана Нобоа в петербургский клуб.Олег Шатов: Матчи сборной России на Кубке Конфедераций смотреть не будуПолузащитник «Зенита» Олег Шатов рассказал о том, будет ли следить за сборной России на Кубке Конфедераций.Виктор Файзулин: Здоровье получше, но на первый сбор «Зенита» не едуПолузащитник «Зенита» Виктор Файзулин поделился мнением о своем состоянии.«Зенит» вышел из летнего отпуска и начал прохождение медосмотра (видео)15 июня «Зенит» отправится на тренировочный сбор в Австрию, который продлится до 27 числа.«Спартак» попрощался с легендой и получил отказ от французского форварда (видео)«Спартак» попрощался с легендой и получил отказ от французского форварда (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.«Зенит» готов заплатить «Роме» за Паредеса 25 миллионов евро«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Ромы» Леандро Паредеса. Об этом сообщают итальянские СМИ.Защитник «Дженоа» отказался переходить в «Зенит»Защитник «Дженоа» Армандо Иццо отказался переходить в «Зенит», сообщил Calciomercato.com.«Зенит» близок к приобретению полузащитника «Ромы»Санкт-петербургский «Зенит» близок к приобретению аргентинского полузащитника итальянской «Ромы» Леандро Паредеса, сообщает IlSussidiario.Александр Бубнов: Нобоа сможет заменить Данни в «Зените»Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал расставание «Зенита» с полузащитником Мигелем Данни и переход в стан питерцев из «Ростова» хавбека Кристиана Нобоа.Помощник Манчини в «Интере» и «Манчестер Сити» может войти в тренерский штаб «Зенита»Тренер Анджело Грегуччи в ближайшее время может войти в тренерский штаб «Зенита», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.Роберто Манчини: Не могу дождаться встречи с болельщиками «Зенита»Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился ожиданиями от встречи с болельщиками.Жулиано: Очень рад тому, как играю и развиваюсь в «Зените»Полузащитник «Зенита» и сборной Бразилии Жулиано подвел итоги своего первого сезона в российском клубе.«Зенит» сыграет в Австрии три контрольных матчаСтали известны подробности первого сбора «Зенита» под руководством Роберто Манчини, назначенного на пост главного тренера команды 1 июня.Скоро «Зенит» зажжет на трансферном рынке (видео)Скоро «Зенит» зажжет на трансферном рынке (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Геннадий Орлов: «Зенит» – стильный клуб, а за «Спартак» болеют те, кому за 45Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал информацию о том, что «Зенит» вошел в топ-50 самых дорогих брендов в мировом футболе.«Милан» выиграл борьбу за Андре Силву у «Зенита»Форвард «Порту» Андре Силва близок к переходу в «Милан». Об этом сообщают итальянские СМИ.
Хоккей
Сергей Гончар: Не исключаю громких переходов из НХЛ в КХЛ
Футбол
Рашид Рахимов: Кубок конфедераций хотят выиграть только три сборные
Футбол
Роман Зобнин: Всем огромнейшее спасибо за слова поддержки! Идем наверх! (фото)
Футбол
Вальверде попросил руководство «Барселоны» приобрести Бельерина, Верратти и Коутиньо
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Егор Бабурин
Егор Бабуринвсе новости