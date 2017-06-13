Лев Яшин появится в игре FIFA 18 (видео)

Голкипер сборной СССР и московского «Динамо», обладатель «Золотого мяча» Лев Иванович Яшин появится в футбольном симуляторе FIFA 18.

Наряду с легендой советского футбола команду легендарных игроков от EA Sports пополнят такие футболисты, как Пеле, Диего Марадона, Роналдо и Тьерри Анри.

Стоит отметить, что летом канадский разработчик футбольного симулятора FIFA 18 назовет еще несколько имен, которые также появятся в игре.

Напомним, выход игры состоится 29 сентября 2017 года на PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One и Nintendo Switch.