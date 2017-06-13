Ибрагим Цаллагов: Думаю, прессу все читают и всем и так ясно, какие задачи стоят перед «Зенитом»

Защитник «Зенита» Ибрагим Цаллагов поделился ожиданиями от сезона-2017/18.

– Чем занимались в отпуске?

– Отдыхал. Ездили вместе с женой и дочкой в США к своим друзьям, которые там живут.



– Понравилось? Съездили бы еще раз?

– Да, понравилось, хотя изначально был настроен скептически.



– Впереди сборы, к команде присоединились новые футболисты и тренер. Чего нам ждать?

– Конечно, положительных результатов.



– Что о новичках скажете?

– Хорошие, квалифицированные игроки. Считаю, они нам помогут.



– Знаете ли вы о Манчини что-то особенное? Например, он рекордсмен Италии по числу завоеванных Кубков страны.

– Ничего особенного не знаю. Надеюсь, и в России он оставит положительный след.



– Какая у вас личная задача на сезон?

– Думаю, прессу все читают и всем и так ясно, какие задачи стоят перед «Зенитом» – самые высокие, - приводит слова Цаллагова официальный сайт «Зенита».

Напомним, Манчини возглавил «Зенит» 1 июня. Контракт с тренером рассчитан на три года с возможностью продления еще на два. Манчини за свою тренерскую карьеру работал в «Лацио», «Фиорентине, «Интере», «Манчестер Сити» и «Галатасарае», становился трижды чемпионом Италии и выигрывал английскую премьер-лигу.

Последним местом работы 52-летнего итальянца был миланский «Интер», который он покинул в августе 2016 года.

15 июня «Зенит» отправится на тренировочный сбор в Австрию, который продлится до 27 числа. На нем петербуржцы проведут три контрольных встречи. Имена соперников пока неизвестны.