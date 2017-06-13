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Симеоне продлил контракт с «Атлетико»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает Todo Mercado Web, аргентинский специалист Диего Симеоне планирует остаться в мадридском «Атлетико» до 2019 года.

Согласно источнику, совсем недавно наставник продлил контракт с клубом. Предыдущее соглашение Симеоне с «матрасниками» было в силе до лета 2018 года.

Ранее сообщалось, что специалист может возглавить «Интер», однако сам наставник отмечал, что на данный момент он не собирается покидать Испанию.

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