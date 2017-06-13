Слуцкий намерен пригласить в «Халл» защитника «Челси»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий приступил к усилению состава. Об этом сообщает Goal.
Согласно источнику, российский специалист хочет видеть в команде 24-летнего защитника «Челси» Томаша Калаша, который минувший сезон провел в составе «Фулхэма».
Отмечается, что экс-наставник московского ЦСКА планирует пригласить в стан «тигров» еще несколько футболистов лондонского клуба.
При этом источник уверяет, что «Фулхэм» готов составить конкуренцию за игрока сборной Чехии.
В минувшем сезоне Калаш провел во всех турнирах 40 матчей, забил один гол и отдал 3 голевые передачи. Ранее защитник помог «Мидлсбро» выйти в премьер-лигу.
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