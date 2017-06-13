Кристиан Нобоа: Были предложения от «Рубина» и других клубов, но мне понравился проект «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал о переходе в петербургский клуб.

- Вы уже бывали в Петербурге, но сейчас вы в статусе игрока «Зенита». Как вам город?

- Город очень красивый, но видел его пока по дороге от гостиницы до больницы. Стараюсь знакомиться с ним везде.

- Как прошел медосмотр?

- Все в порядке. Готов к первому сбору.

- Была информация, что вы могли оказаться в «Рубине».

- Не только, были еще варианты. Но мне нравится проект «Зенита», поэтому я перешел в петербургский клуб.

- Игра в еврокубках была определяющим фактором?

- Их много, но это было важно.

- Были слухи, что вы зимой могли перейти в «Зенит».

- Предложения были год и полгода назад. В клубе очень хотели, чтобы я был в команде.

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- Что можете сказать о Манчини?

- Супертренер. Для «Зенита» - самый лучший тренер.

- Ваша семья приехала?

- Еще нет.

- Какие ожидания от сезона?

- Познакомиться с командой, выиграть титулы, - передает слова Нобоа корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, 4 июня петербургский клуб объявил о подписании с Нобоа трехлетнего контракта. Эквадорец перешел в «Зенит» на правах свободного агента.

Сине-бело-голубые стали четвертым российским клубом в карьере полузащитника. Ранее 32-летний футболист играл за казанский «Рубин» (2007-2011), московское «Динамо» (2012-2014) и «Ростов» (2015-2017).

В сезоне 2016/2017 Нобоа провел 26 матчей в премьер-лиге, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи.

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