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Кузнецов проиграл Яновичу в первом круге турнира в Штутгарте

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский теннисист Андрей Кузнецов уступил  представителю Польши Ержи Яновичу в первом круге турнира в Штутгарте.

Встреча, которая длилась 1 час 59 минут, завершилась со счетом 4:6, 6:3, 3:6.

За все время игры уроженец Тулы 9 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 1 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 брейка.

Отметим, что за выход в четвертьфинал Янович поспорит с представителем Болгарии Григором Димитровым.

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