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Боб Бугнер: В конце карьеры я всегда хотел стать тренером

Источник:  NHLКомментарии

Новый главный тренер «Флориды» Боб Бугнер прокомментировал свое назначение.

«В конце своей карьеры я всегда хотел стать тренером, – приводит слова Бугнера официальный сайт НХЛ. – Я усердно работал над этим и проводил много времени, занимаясь с игроками. Теперь я готов. Я изучил эту профессию и сейчас обладаю достаточными знаниями о лиге. Хочу сделать так, чтобы вся организация и болельщики гордились командой.

Я долго думал о том, когда стану тренером, но сохранял терпение. Думаю, во «Флориде» работают правильные люди, и здесь собрана правильная команда, что происходит не всегда. Когда поступают такие предложения, нужно их принимать. Думаю, я собрал лучшее из карьеры игрока и работы ассистентом».

45-летний Бугнер стал 15-м тренером в истории «Флориды». Ранее он входил в тренерский штаб «Коламбуса» (2010-2011) и «Сан-Хосе» (2015-2017).

Кроме того, Бугнер тренировал клуб OHL «Виндзор», владельцем и президентом которого он был.

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