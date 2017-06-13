Гризманн продлил контракт с «Атлетико» до 2022 года
Источник: ФК «Атлетико» (Мадрид)Комментарии
Сегодня, 13 июня, форвард сборной Франции Антуан Гризманн поставил подпись под новым контрактом с «Атлетико». Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.
Отмечается, что новое соглашение игрока с мадридской командой рассчитано до 2022 года.
🔴⚪️🔴 @AntoGriezmann amplía su contrato hasta 2022 🖊⚽️— Atlético de Madrid (@Atleti) 13 июня 2017 г.
¡Enhorabuena! 👏🙌
➡️ https://t.co/2HLjbmsG8z#Griezmann2022 #AúpaAtleti pic.twitter.com/heuqHwUUFO
Ранее сообщалось, что футболист был близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», однако, он принял решение остаться в «Атлетико» из-за трансферного бана со стороны ФИФА. Напомним, испанцы не смогут приглашать игроков до зимы 2018 года.
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