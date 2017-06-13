Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Голден Стэйт129 : 120Кливленд
Баскетбол  Химки- : -ЦСКА
Футбол  Камерун- : -Колумбия
Футбол  Австралия0 : 4Бразилия
Футбол  Румыния- : -Чили
Футбол  Франция- : -Англия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Гризманн продлил контракт с «Атлетико» до 2022 года

Источник:  ФК «Атлетико» (Мадрид)Комментарии

Сегодня, 13 июня, форвард сборной Франции Антуан Гризманн поставил подпись под новым контрактом с «Атлетико». Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Отмечается, что новое соглашение игрока с мадридской командой рассчитано до 2022 года.

Ранее сообщалось, что футболист был близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», однако, он принял решение остаться в «Атлетико» из-за трансферного бана со стороны ФИФА. Напомним, испанцы не смогут приглашать игроков до зимы 2018 года.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Симеоне продлил контракт с «Атлетико»Как сообщает Todo Mercado Web, аргентинский специалист Диего Симеоне планирует остаться в мадридском «Атлетико» до 2019 года.Гризманн близок к продлению контракта с «Атлетико»Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн в ближайшее время продлит контракт с испанским клубом. Об этом информирует испанская Marca.«В жизни каждого человека есть плохие люди». Диего Коста – об уходе из «Челси»«В жизни каждого человека есть плохие люди». Диего Коста – об уходе из «Челси»Форвард «Челси» Диего Коста рассказал о своем уходе из клуба, а также поведал журналистам о планах на будущее.Заявка сборной России на Кубок конфедераций, чемпионские амбиции Панченко и крупное поражение Джоковича. Главные новости дня«Советский спорт» представляет главные новости среды, 7 июня.Гризманн не поздравил Варана с победой в Лиге чемпионов (видео)Полузащитник «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн отказался приветствовать своего партнера по национальной команде защитника «Реала» Рафаэля Варана после его победы в Лиге чемпионов.С защитника «Атлетико» Эрнандеса сняты обвинения в изнасилованииПолиция города Марбелья решила не выдвигать обвинения против защитника «Атлетико» Тео Эрнандеса, который в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Алавес». Об этом сообщают испанские СМИ.Антуан Гризманн: Думаю, если бы я был геем, то совершил бы каминг-аутФорвард «Атлетико» Антуан Гризманн сказал, что если бы он был геем, то признался бы в этом.«Атлетико» планирует приобрести ВитолоПолузащитник «Севильи» Витоло может в ближайшее время стать игроком «Атлетико».Защитник «Атлетико» Эрнандес подозревается в изнасилованииЗащитник «Атлетико» Тео Эрнандес, который в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Алавес», был заподозрен в изнасиловании. Об этом сообщают испанские СМИ.«Играем по схеме «Атлетико». Форвард, поднимавший в РФПЛ «Арсенал» и «Тосно»«Играем по схеме «Атлетико». Форвард, поднимавший в РФПЛ «Арсенал» и «Тосно»Форвард «Тосно» Александр Кутьин объяснил, почему команда не должна повторить путь «Арсенала» и что помешало Дмитрию Аленичеву в «Спартаке».Антуан Гризманн: Было бы некрасиво уйти сейчас из «Атлетико»Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн заявил, что не собирается покидать мадридский клуб в летнее трансферное окно.Мексиканский «Крус Асуль» намерен пригласить ТорресаФорвард «Атлетико» Фернандо Торрес может начать следующий сезоне в клубе «Крус Асуль» из Мехико, сообщает Marca.Гризманн позвонил Моуринью и сообщил, что остается в «Атлетико»Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн останется в команде в следующем сезоне. Об этом сообщают британские СМИ.Шлеменко отомстил Хэлси, Сампаоли возглавил сборную Аргентины, а «Голден Стэйт» разгромил «Кливленд». Главные новости утраШлеменко отомстил Хэлси, Сампаоли возглавил сборную Аргентины, а «Голден Стэйт» разгромил «Кливленд». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра пятницы.Гризманн не уйдет из «Атлетико» в летнее трансферное окноЛидер атак мадридского «Атлетико» французский форвард Антуан Гризманн останется в клубе на будущий сезон.«МЮ» отказался от приобретения Гризманна«Манчестер Юнайтед» решил не делать попыток приобрести форварда «Атлетико» Антуана Гризманна нынешним летом. Об этом сообщают британские СМИ.CAS оставил в силе санкции ФИФА к «Атлетико», клуб не сможет задействовать новичков до зимыКак сообщает официальный Twitter «Атлетико», мадридский клуб не сможет регистрировать новичков в летнее трансферное окно.Антуан Гризманн: Мое будущее зависит от президента «Атлетико»Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал, как обстоят дела с его трансфером в «Манчестер Юнайтед».Сауль: Гризманн? «Атлетико» не держится на одном игроке, у нас есть еще ТорресПолузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес высказался о возможном уходе форварда сборной Франции Антуана Гризманна в «МЮ», а также прокомментировал информацию о возвращении Диего Косты из «Челси».Гризманн не собирается переходить в «Манчестер Юнайтед»Форвард мадридского «Атлетико» Анутан Гризманн продолжит выступления за испанский клуб. Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на агента игрока.
Хоккей
Сергей Гончар: Не исключаю громких переходов из НХЛ в КХЛ
Футбол
Рашид Рахимов: Кубок конфедераций хотят выиграть только три сборные
Футбол
Роман Зобнин: Всем огромнейшее спасибо за слова поддержки! Идем наверх! (фото)
Футбол
Вальверде попросил руководство «Барселоны» приобрести Бельерина, Верратти и Коутиньо
все новости
Атлетико
Атлетикокалендарьстатистика
Антуан Гризманн
Антуан Гризманнвсе новости