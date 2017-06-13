Михаил Кержаков: Еду ли на сбор с «Зенитом»? Пока не знаю

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков поделился мнением о том, полетит ли он на первый сбор с командой.

- Еду ли на сбор с «Зенитом»? Пока не знаю, - передает слова Кержакова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Бабурин полетит на первый сбор «Зенита»

Напомним, вторую половину сезона-2016/17 вратарь провел на правах аренды в «Оренбурге», за который он провел пять матчей. В первой части сезона 30-летний вратарь принял участие в восьми встречах за «Зенит».

Контракт игрока с петербургским клубом истекает 30 июня 2019 года.

15 июня «Зенит» отправится на тренировочный сбор в Австрию, который продлится до 27 числа. На нем петербуржцы проведут три контрольных встречи. Имена соперников пока неизвестны.