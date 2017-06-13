Бериццо представлен в качестве наставника «Севильи» (видео)

Эдуардо Бериццо: Во втором тайме «Сельте» удалось свести на нет преимущество «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо уверен в том, что его команде по силам отыграться в противостоянии с «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Лиги Европы.