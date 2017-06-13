Бериццо представлен в качестве наставника «Севильи» (видео)
Источник: ФК «Севилья»Комментарии
Как сообщает пресс-служба «Севильи», новым главным тренером команды назначен аргентинский специалист Эдуардо Бериццо.
Отмечается, что соглашение с 47-летним тренером рассчитано до 30 июня 2019 года.
Primeras impresiones de Eduardo Berizzo #BienvenidoBerizzo #SevillaFC pic.twitter.com/D2rgJhOMRy— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 13 июня 2017 г.
В минувшем сезоне Бериццо работал с «Сельтой», которую вывел в полуфинал Лиги Европы. Ранее пост наставника «Севильи» покинул Хорхе Сампаоли, который встал у руля сборной Аргентины.
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