Сборная Соломоновых островов победила Папуа – Новую Гвинею и сыграет в финале отбора Океании на ЧМ-2018
Сборная Соломоновых
островов выиграла у Папуа – Новой Гвинеи (2:1) в заключительном матче группы B третьего раунда отбора на чемпионат мира 2018 года в Океании. Игра
проходила в Порт-Морсби в Папуа – Новой Гвинее.
На 18-й минуте Рэймонд Гунемба вывел хозяев вперед. Гости отыгрались на 33-й минуте после гола с пенальти Хенри Фа’ародо. А победный гол в матче на счету Джерри Донги.
Соломоновы острова заняли первое место в группе B и теперь сыграют с Новой Зеландии в финале отборочного турнира в Океании. Матчи пройдут 28 августа и 5 сентября.
Победитель этих матчей разыграет путевку на чемпионат мира с пятой командой из южноамериканского отбора.
Порт-Морсби (Папуа –
Новая Гвинея)
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Океания
3-й раунд
Группа B
Матч
Папуа Новая Гвинея - Соломоновы острова - 1:2 (0:0)
Место и дата
13 июня 10:00, , Онлайн-трансляция