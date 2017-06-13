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Сборная Соломоновых островов победила Папуа – Новую Гвинею и сыграет в финале отбора Океании на ЧМ-2018

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Сборная Соломоновых островов выиграла у Папуа – Новой Гвинеи (2:1) в заключительном матче группы B третьего раунда отбора на чемпионат мира 2018 года в Океании. Игра проходила в Порт-Морсби в Папуа – Новой Гвинее.

На 18-й минуте Рэймонд Гунемба вывел хозяев вперед. Гости отыгрались на 33-й минуте после гола с пенальти Хенри Фа’ародо. А победный гол в матче на счету Джерри Донги.

Соломоновы острова заняли первое место в группе B и теперь сыграют с Новой Зеландии в финале отборочного турнира в Океании. Матчи пройдут 28 августа и 5 сентября.

Победитель этих матчей разыграет путевку на чемпионат мира с пятой командой из южноамериканского отбора.

Порт-Морсби (Папуа – Новая Гвинея)

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Океания

3-й раунд

Группа B

Матч

Папуа Новая Гвинея - Соломоновы острова - 1:2 (0:0)

Место и дата

13 июня 10:00, , Онлайн-трансляция

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