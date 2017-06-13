Месси поздравил «Голден Стэйт» с победой в финале плей-офф НБА, отметив Карри
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси оставил пост на своей странице в Facebook, посвященный победе «Голден Стэйта» в финале плей-офф НБА.
«Поздравляю «Уорриорз» с чемпионским титулом и, в частности, невероятно талантливого Стивена Карри», – написал нападающий сине-гранатовых.
Накануне баскетболисты «Уорриорз» со счетом 129:120 нанесли поражение «Кливленду» в пятом матче финальной серии и завоевали пятый чемпионский титул в своей истории.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически