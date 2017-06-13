Вавринка примет участие в St. Petersburg Open-2017

Третья ракетка мира Стэн Вавринка подтвердил участие в турнире St. Petersburg Open-2017.

- Я с нетерпением жду своего возвращения в Санкт-Петербург, город с уникальной историей и культурой, жители которого очень гостеприимны, открыты и могут по достоинству оценить хороший теннисный матч. Мне всё здесь очень понравилось в прошлом году - организация турнира, шоу на корте, отель в котором мы жили, всё было просто потрясающе. Надеюсь, что смогу снова хорошо сыграть в Санкт-Петербурге, может быть, даже лучше, чем в прошлом году, - приводит слова Вавринки пресс-служба турнира.

Также сообщается, что швейцарский теннисист возглавит посев турнира.

Напомним, St. Petersburg Open-2017 пройдет на «СИБУР АРЕНЕ» с 18 по 24 сентября. В 2016 году Вавринка в финале уступил немцу Александру Звереву.