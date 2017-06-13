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Александр Жуков: Китайцы очень активно используют опыт других при подготовке к зимней Олимпиаде-2022

Источник:  ТАССКомментарии

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков рассказал, что Россия окажет помощь Китаю в организации Олимпийских игр – 2022.

- Китайцы очень активно используют опыт других стран и свой при подготовке к зимней Олимпиаде-2022. В состав нашей координационной комиссии входит Дмитрий Чернышенко, который возглавлял оргкомитет в Сочи-2014. Китайская сторона обращалась к нам с просьбой помочь в организации, поделиться опытом, как лучше провести соревнования. Мы предложили Китаю воспользоваться услугами нашего Российского международного олимпийского университета для обучения специалистов.

Думаю, что есть еще целый ряд видов спорта, которые у нас более развиты, и мы можем им помочь. В снежных видах, как лыжи, биатлон, безусловно, сотрудничество с нами пошло бы на пользу КНР. Кроме того, можно еще назвать бобслей, сани, - передает слова Жукова ТАСС.

Добавим, что Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля.

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