Генменеджер «Нью-Джерси»: «Девилз» сами воспользуются правом первого выбора на драфте НХЛ 2017 года

Генеральный менеджер «Нью-Джерси» Рэй Шеро заявил, что клуб сам воспользуется правом первого выбора на драфте НХЛ 2017 года.

- Мне звонили, чтобы узнать, готов ли я опуститься ниже. Были конкретные предложения. Есть над чем задуматься. - Но я не перезвонил. Мы рассчитываем сами воспользоваться нашим выбором, хотя нельзя ничего исключать. Что заставит меня обменять право первого выбора? Я даже не могу ответить на этот вопрос. Такое случается очень редко. Надо быть на сто процентов уверенным, что подобный шаг пойдет на пользу клубу. На драфте события могут развиваться по-разному. Можно подняться или опуститься. В нашем случае движение может быть только в одном направлении, - передает слова Шеро официальный сайт НХЛ.

Напомним, что победителем апрельской драфт-лотереи стал «Нью-Джерси», право второго выбора досталось «Филадельфии», а третьего - «Далласу». «Питтсбург» будет выбирать последним, так как стал обладателем Кубка Стэнли. «Нэшвиллу», как финалисту, достался 30-й номер.

Драфт НХЛ 2017 года пройдет в United Center в Чикаго. Первый раунд состоится 24 июня (2:00 мск), а раунды со второго по девятый - 24 июня (17:00 мск).