Дэйл Тэллон: Бугнер произвел на нас впечатление как никто другой

Генеральный менеджер «Флориды» Дэйл Тэллон объяснил, почему при поиске главного тренера клуб выбрал Боба Бугнера.

«Боб произвел на нас впечатление как никто другой, – приводит слова Тэллона официальный сайт НХЛ. – За все время, что работаю в этом деле, Боб оказался самым подготовленным кандидатом. Его готовность и его страсть были невообразимыми.

Сначала у меня был длинный список из всевозможных парней: тренеры из юниорских лиг, колледжей, главные тренеры из АХЛ, ассистенты главных тренеров. Я хотел, чтобы тренер был новый, необязательно опытный. Опыт работы главным тренером в НХЛ не был главным критерием в этом списке.

Я хотел новые голоса, новые лица, новое отношение, современный взгляд. Я не хотел возвращаться назад. Я общался со многими хорошими тренерами, которые работали в НХЛ, но не почувствовал, что они станут теми, кто будут двигаться вперед с нашей командой на протяжении длительного времени. Боб был в этом списке, и мы начали переговоры. Это был правильный выбор».

Напомним, 45-летний Бугнер стал 15-м тренером в истории «Флориды». Ранее он входил в тренерский штаб «Коламбуса» (2010-2011) и «Сан-Хосе» (2015-2017).

Кроме того, Бугнер тренировал клуб OHL «Виндзор», владельцем и президентом которого он был.