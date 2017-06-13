Моуринью не заинтересован в трансфере Фабиньо, португалец хочет видеть Матича
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Как сообщает Manchester Evening News, наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не заинтересован в услугах полузащитника «Монако» Фабиньо.
Согласно источнику, португальский специалист хочет видеть в своей команде полузащитника сборной Сербии Неманью Матича, с которым работал в «Челси».
Отмечается, что «синие» могут согласиться на продажу своего игрока, поскольку этим летом команда собирается приобрести другого хавбека «Монако» – Тьемуэ Бакайоко.
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