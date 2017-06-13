Франц Тост: Квят – один из лучших по гоночным навыкам

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост считает, что место пилота Даниила Квята в чемпионате мира не соответствует его возможностям.

«Даниилу немного не везло с этими техническими отказами. Например, в Китае у него был хороший темп, но он не смог закончить гонку из-за отказа гидравлики. В Бахрейне на первом круге он шел на очень хорошей позиции, но его выдавили с трассы, и потом он отыгрывался, прорываясь почти с самого хвоста пелотона в течение гонки.

Но, к примеру, в России на последних 14 кругах он был очень-очень быстр. Он был намного быстрее многих гонщиков, которые ехали впереди него.

А это значит, что мы должны дать ему лучшую технику из возможных, и тогда он справится. Потому что если говорить о гоночных навыках, то он один из лучших», – приводит Motorsport.com слова Тоста.

Напомним, после семи этапов сезона Квят занимает 15-е место, набрав четыре очка. В то же время его партнер по команде Карлос Сайнс идет на девятом месте с 25 очками.

Восьмой этап сезона Гран-при Азербайджана пройдет 23-25 июня.