Горан Стабб: Костин играет просто, но эффективно

Директор европейского бюро НХЛ по скаутингу Горан Стабб поделился о российском нападающем московского «Динамо» Климе Костине.

- Костин практически полностью укомплектованный игрок с хорошим сочетанием габаритов и мобильности, который обладает отличным набором движений и финтов. У него прекрасный бросок, но в то же время он не эгоистичен и может создавать моменты для партнеров. У него отличный контроль шайбы, он эффективен при трафике. Он хорошо видит площадку, у него трудно отобрать шайбу. Он играет просто, но эффективно, - передает слова Стабба официальный сайт НХЛ.

Добавим, что в рейтинге проспектов, который представило Центральное скаутское бюро НХЛ, Костин занимает первое место среди европейских полевых игроков.

Драфт НХЛ 2017 года пройдет в United Center в Чикаго. Первый раунд состоится 24 июня (2:00 мск), а раунды со второго по девятый - 24 июня (17:00 мск).