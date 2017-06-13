Владимир Гомельский: Итудис растет как тренер

Обозреватель «Советского спорта» Владимир Гомельский в своей конференции высказался о возможной смене тренера в ЦСКА.

– Я всегда против смены тренера. Итудис растет как тренер. Он иногда увлекается своими плановыми заменами, от чего страдает разница в счете. Но, думаю, что это пройдет, – написал Гомельский.

Греческий специалист Димитрис Итудис пришел в московский клуб в июне 2014 года. С ЦСКА 46-летний тренер выиграл Евролигу, чемпионат России (дважды) и Единую Лигу ВТБ (дважды).