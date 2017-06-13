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Бразилия крупно победила Австралию

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Сборная Бразилии одержала крупную победу над Австралией (4:0) в товарищеском матче на стадионе Melbourne Cricket Ground в Мельбурне.

На первой минуте игры счет в матче открыл полузащитник Диего Соуза, которому ассистировал полузащитник «Зенита» Жулиано.

Еще три гола «пентакампеоны» забили во втором тайме. По голу забили защитник «Пари Сен-Жермен» Тиаго Силва и полузащитник «Шахтера» Тайсон. А на последней минуте основного времени игры Диего Соуза оформил дубль.

Отметим, что Жулиано провел на поле 78 минут, после чего был заменен на Родригиньо Косту.

Напомним, Австралия станет участником Кубка конфедераций, который 17 июня стартует в России, как чемпион Азии.

Мельбурн (Австралия)

Товарищеский матч

Матч

Австралия - Бразилия - 0:4 (0:1)

Голы

Соуза 1 (0:1). Тиаго Силва 62 (0:2). Тайсон 75 (0:3). Соуза 90 (0:4).

Состав

Австралия: Лангерак, Райт (МакГоуэн Д., 78), Дегенек, Бехич, Сэйнсбери (Ирвин, 57), Луонго (Муй, 78), Троизи (Рогич, 79), Миллиган, Леки (Хрустич, 57), Кэйхилл (Макларен, 57), Круз

Бразилия: Алвес Д., Алекс, Рафинья, Кайо, Тиаго Силва (Жемерсон, 78), Луис Д. (Фернандиньо, 73), Соуза, Паулиньо (Аугусто, 83), Коутиньо (Виллиан, 71), Жулиано (Родригиньо, 78), Коста (Тайсон, 59)

Судья:

Марк Клаттенбург (Англия)

Место и дата

13 июня 13:05, Крикет Граунд, Онлайн-трансляция

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