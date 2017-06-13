Вячеслав Матюшенко: «Тосно» практически завершил трансферную политику

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко рассказал, что клубу осталось только решить проблему с вратарской линией.

- Вопрос, останется ли Милевский в клубе, еще открыт, все может решиться в любой момент. А так, мы практически завершили трансферную политику, вопросы остаются только по вратарской линии, - рассказал Матюшенко ТАСС.

Добавим, что «Тосно» по итогам минувшего сезона обеспечил себе путевку в высший дивизион чемпионата России.