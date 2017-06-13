Агент Кришито: Руководство «Зенита» посчитало не целесообразным отпускать одного из лидеров команды

Андреа Д'Амико, агент защитника «Зенита» Доменико Кришито, поделился мнением о будущем игрока.

- Доменико был близок к возвращению в Италию, у него были предложения от «Наполи», «Фиорентины» и «Интера». Но у защитника еще год контракта с «Зенитом», руководство клуба посчитало не целесообразным отпускать одного из лидеров команды, во время перестройки по улучшению игры «Зенита», - приводит слова Д'Aмико Rete Sport.

Напомним, Кришито выступает за «Зенит» с лета 2011 года. За петербургский клуб итальянец провел 185 матчей, по два раза стал чемпионом, серебряным и бронзовым призером РФПЛ, обладателем Кубка и дважды Суперкубка России.

В сезоне-2016/17 защитник провел 25 матчей чемпионата России и забил четыре мяча, а также в семи встречах Лиги Европы отметился одним голом.

Кришито является воспитанником «Дженоа». За клуб 30-летний защитник отыграл шесть лет. Также на его счету 22 матча за сборную Италии.