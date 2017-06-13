«Амкар» продлит контракт с Гаджиевым

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев продолжит работу с командой, сообщил ТАСС спортивный директор клуба Виктор Засульский.

«Гаджиев, конечно, остается в клубе. Он тренирует команду вместе с помощниками. Правда, сегодня два человека – Арслан Халимбеков и Андрей Каряка уехали в академию тренерского мастерства на поступление на категорию PRO.

Контракт с Гаджиевым будет продлен, остались некоторые нюансы, мы их быстро уладим в ближайшее время», – приводит ТАСС слова Засульского.

Напомним, Гаджиев тренирует «Амкар» с декабря 2014 года. Под его руководством команда дважды заняла 11-е место (2015, 2016) в премьер-лиге, а прошедший сезон завершила на десятом месте.

Подготовку к новому сезону «Амкар» начал 11 июня.