«Амкар» продлит контракт с Гаджиевым
Источник: ТАССКомментарии
Главный тренер «Амкара»
Гаджи Гаджиев продолжит работу с командой, сообщил ТАСС спортивный директор
клуба Виктор Засульский.
«Гаджиев, конечно, остается в клубе. Он тренирует команду вместе с
помощниками. Правда, сегодня два человека – Арслан Халимбеков и Андрей Каряка
уехали в академию тренерского мастерства на поступление на категорию PRO.
Контракт с Гаджиевым будет продлен, остались некоторые нюансы, мы
их быстро уладим в ближайшее время», – приводит ТАСС слова Засульского.
Напомним, Гаджиев тренирует «Амкар» с декабря 2014 года. Под его
руководством команда дважды заняла 11-е место (2015, 2016) в премьер-лиге, а
прошедший сезон завершила на десятом месте.
Подготовку к новому сезону «Амкар» начал 11 июня.
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