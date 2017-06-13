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Агент Ковальчука: Илья на 100 процентов готов к любым тренировкам

Источник:  ТАССКомментарии

Нападающий Илья Ковальчук восстановился после операции в связи с травмой колена и готов к тренировкам.

«Илья полностью восстановился после операции. Он на 100 процентов готов к любым тренировкам», – заявил агент Ковальчука Юрий Николаев, слова которого привоидт ТАСС.

Напомним, 30 июля у игрока истек контракт со СКА. По словам Николаева, с будущим клубом хоккеист определится в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что игрок намерен вернуться в НХЛ. 

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