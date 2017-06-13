Клэй Томпсон: Мы завоевали титул заслуженно

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон прокомментировал победу своей команды в финале НБА с «Кливленд Кавальерс».

«Люди ждали от нас победы, однако им не понять, как трудно нам это далось. Болельщики смотрят на наши победы в плей-офф, им кажется, что было просто. Вот в финале, в третьем матче, ход серии вообще мог измениться в противоположенную сторону. Однако у нас есть такие парни, как Карри и Дюрант, они способны на все, что угодно. Это был прекрасный год, мы много работали над собой и все получилось», - цитирует Томпсона ASAP Sports.

Напомним, «Уорриорз» победили «Кавальерс» в пятом матче финальной серии и стали чемпионами НБА.