Макс Ферстаппен: «Ред Булл» хотел бороться за титул в этом году, но пока очень далек от этого

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен опасается того, что его команда будет все больше отставать от лидеров.

«Прямо сейчас, как вы все прочитали, не стоит ждать обновлений. Нам обещали обновления, но их было мало. Я также озадачен тем, в каком направлении команда будет двигаться в следующем году. Изменения в правилах будут незначительные, поэтому, чем больше команда узнает в этом году, тем лучше она будет в следующем.

Мы хотели бороться за титул в этом году, но пока очень далеки от этого. Я хочу побеждать, и я абсолютно уверен, что команда способна на это. Мы улучшили болид, но мощности по-прежнему не хватает. Такова ситуация, и я никак не могу на нее повлиять», – приводит F1i.com слова 19-летнего голландца.

После семи этапов сезона Ферстаппен занимает шестое место в общем зачете пилотов, отставая на 22 очка от своего партнера по команде Даниэля Риккардо.