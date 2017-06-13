Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Голден Стэйт129 : 120Кливленд
Баскетбол  Химки- : -ЦСКА
Футбол  Камерун- : -Колумбия
Футбол  Австралия0 : 4Бразилия
Футбол  Румыния- : -Чили
Футбол  Франция- : -Англия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Макс Ферстаппен: «Ред Булл» хотел бороться за титул в этом году, но пока очень далек от этого

Источник:  F1i.comКомментарии

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен опасается того, что его команда будет все больше отставать от лидеров.

«Прямо сейчас, как вы все прочитали, не стоит ждать обновлений. Нам обещали обновления, но их было мало. Я также озадачен тем, в каком направлении команда будет двигаться в следующем году. Изменения в правилах будут незначительные, поэтому, чем больше команда узнает в этом году, тем лучше она будет в следующем.

Мы хотели бороться за титул в этом году, но пока очень далеки от этого. Я хочу побеждать, и я абсолютно уверен, что команда способна на это. Мы улучшили болид, но мощности по-прежнему не хватает. Такова ситуация, и я никак не могу на нее повлиять», – приводит F1i.com слова 19-летнего голландца.

После семи этапов сезона Ферстаппен занимает шестое место в общем зачете пилотов, отставая на 22 очка от своего партнера по команде Даниэля Риккардо.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Франц Тост: Квят – один из лучших по гоночным навыкамРуководитель «Торо Россо» Франц Тост считает, что место пилота Даниила Квята в чемпионате мира не соответствует его возможностям.Даниил Квят: Я не уверен, что хочу работать с СайнсомРоссийский пилот «Торо Россо» Даниил Квят заявил, что недоволен высказываниями своего партнера по команде Карлоса Сайнса.Жак Вильнев: Стролл – один из худших новичков в истории Формулы-1Экс-пилот Формулы-1 Жак Вильнев раскритиковал гонщика команды «Уильямс» Лэнса Стролла, назвав того одним из худших новичков в истории соревнований.F1: любопытная статистика Гран-при КанадыF1: любопытная статистика Гран-при Канады«Советский спорт» готов представить вашему вниманию самые интересные формализованные итоги только что закончившегося Гран-при Канады.«Питтсбург» завоевал Кубок Стэнли, Надаль победил в финале «Ролан Гаррос», а Хэмилтон выиграл Гран-при Канады. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра понедельника.Валттери Боттас: Потрясающе в команде среагировали на возникшие проблемыПилот «Мерседес» Валттери Боттас прокомментировал результат гонки Гран-при Канады, по итогам которой он занял второе место, уступив партнеру по команде Льюису Хэмилтону.Даниил Квят: Крайне неудачный день, мы заслуживали очкиРоссийский пилот Формулы-1 Даниил Квят прокомментировал свои сход в гонке Гран-при Канады.Даниил Квят: Мы водители такси или все-таки пилоты Формулы-1?Российский пилот «Торо Россо» раскритиковал FIA за двойной штраф во время гонки Гран-при Канады.Льюис Хэмилтон: Благодарен команде за победу в КанадеПилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от победы в гонке Гран-при Канады.Остров невезения. Даниил Квят сошел на Гран-при КанадыОстров невезения. Даниил Квят сошел на Гран-при КанадыСедьмой этап чм, прошедшей на трассе имени Жиля Вильнева, расположенной на острове в черте Монреаля, принес победу Льюису Хэмилтону.Хэмилтон выиграл Гран-при Канады, Квят сошел с дистанцииЗавершилась гонка на Гран-при Канады. Победу одержал пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон.Формула-1. Гран-при Канады. Гонка. Как это былоСегодня, 11 июня состоится гонка седьмого этапа Формулы-1 – Гран-при Канады.Фернандо Алонсо: Полный сезон в «Индикаре»? Почему бы и нетПилот «Макларена» Фернандо Алонсо не исключил, что может рассмотреть вариант выступления в «Индикаре» на постоянной основе.Шарапова пропустит Уимблдон, Капелло возглавит китайский клуб и хет-трики Вагнера и Левандовски. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра воскресенья.Валттери Боттас: Я старался изо всех сил, но день получился труднымПилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал результаты квалификации Гран-при Канады, по итогам которой занял третье место.Даниил Квят: Нужно просто вести свою гонку и надеяться на сражение за очкиПилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал результаты квалификации Гран-при Канады, по итого которой россиянин занял 11-е место.Карлос Сайнс: Если Квят не начнет меня уважать, то я буду кусатьсяПилот «Торо Россо» Карлос Сайнс обвинил своего напарника россиянина Даниила Квята в нечестной игре.Себастьян Феттель: Я не в восторге от финального круга квалификации в КанадеПилот «Феррари» Себастьян Феттель подвел итоги квалификации Гран-при Канады, по итогам которой немец стал вторым, уступив только Льюису Хэмилтону («Мерседес»).Льюис Хэмилтон: После сложного уик-энда в Монако мы сделали выводыПилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от победы в квалификации Гран-при Канады.Себастьян Феттель: Скорость «Феррари» позволяет рассчитывать на победу в КанадеПилот «Феррари» Себастьян Феттель подвел итоги квалификации Гран-при Канады, которую он завершил на втором месте, уступив только британцу Льюису Хэмилтону из «Мерседеса».
Футбол
«Матч ТВ» опроверг информацию о возможном уходе Карпина в «Арсенал»
Футбол
Гвинейский проходит просмотр в «Спартаке-2»
Футбол
Максим Канунников: Волнение перед Кубком конфедераций? А чего волноваться
Хоккей
Сергей Гончар: Не исключаю громких переходов из НХЛ в КХЛ
все новости
Ред Булл
Ред Буллкалендарьстатистика
Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппенвсе новости
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости