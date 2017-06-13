Тайрон Лю: Разницы в уровне между «Голден Стэйт» и «Кливлендом» нет
Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю прокомментировал поражение своей команды в финале НБА с «Голден Стэйт Уорриорз».
«В первых двух матчах мы были мыслями в прошлом сезоне. Как итог – два поражения и уже нужно было перестраиваться. Да, они обыграли нас. Но большого разрыва между нами нет. Мы играли хорошо, однако с такими командами нельзя отдавать матчи на своей площадке и рассчитывать на победу в гостях. У нас много было возможностей победить, но мы их не использовали. Так что все справедливо, мы сражались, но соперник был попросту лучше», - цитирует Лю ASAP Sports.
Напомним, «Уорриорз» победили «Кавальерс» в пятом матче финальной серии и стали чемпионами НБА.
Матч
Голден Стэйт - Кливленд - 129:120
Место и дата
13 июня 04:00, Оракл Арена, Онлайн-трансляция