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Алексей Сорокин: Думаю, новым стадионам удастся найти коммерческих партнеров

Источник:  «Известия»Комментарии

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин высказался о будущем стадионов, построенных к чемпионату мира в России.

«Я думаю, что новым российским стадионам удастся найти себе коммерческих партнеров, которые захотят стать частью футбольной истории. В футболе есть даже специальный термин – naming rights (право на название стадиона). В России уже есть подобный пример с «Открытие Ареной».

Во время крупных турниров эти названия использоваться не могут, так как ФИФА защищает права своих маркетинговых партнеров, но в остальное время это – нормальная практика.

Соглашение с одной из коммерческих структур позволит собственникам получить дополнительный доход в эксплуатации стадиона. Хочу пояснить, что это – прерогатива собственников, а не оргкомитета», – сказал Сорокин в интервью «Известиям».

Напомним, чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России.

По данным источника, шесть арен планируют продать свои названия коммерческим структурам. Такой пункт имеется в программе наследия арен в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Самаре и Саранске.

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