Генеральный менеждер «Голден Стэйт Уорриорз»: Керр останется в команде
Источник: ESPNКомментарии
Генеральный менеджер «Голден Стэйт Уорриорз» Боб Майерс поведал, что главный тренер команды Стив Керр останется на своем посту.
«Нет сомнений, что после такого яркого сезона Керр останется в команде. Уверен, что мы обо всем с ним договоримся», - приводит слова Майерса ESPN.
Напомним, «Уорриорз» победили «Кавальерс» в пятом матче финальной серии и стали чемпионами НБА.
Матч
Голден Стэйт - Кливленд - 129:120
Место и дата
13 июня 04:00, Оракл Арена, Онлайн-трансляция
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