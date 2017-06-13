Пятым легионером «Автомобилиста» стал канадец Тейлор Бек

Состав «Автомобилиста» пополнил канадский нападающий Тейлор Бек.Об этом сообщает официальный сайт клуба.



Контракт форварда с клубом рассчитан на год.

В 2009 году был Бек выбран «Нэшвилом» на драфте НХЛ в третьем раунде. Со следующего года Тейлор выступал в АХЛ за фарм-клуб «хищников». В НХЛ нападающий дебютировал в 2012, набрав за 16 матчей 7 (3+4) очков.

В 2015 перешел в «Нью-Йорк Айлендерс», но большую часть сезона провел в АХЛ. Основную часть прошлого сезона форвард выступал за фарм-клуб «Эдмонтона» и вошел в символическую пятерку АХЛ, набрав 66 (19+47) очков в 56 матчах.

Минувший сезон Бек начал в клубе АХЛ «Бейкерсфилд Кондорс» откуда в марте перешел в «Хартфорд Вулф Пэк». Всего на его счету в завершившемся сезоне 66 (19+47) очков.

Всего в АХЛ Тейлор сыграл 315 матчей, набрав 235 (82+153) очков. В НХЛ – 23(11+12) очка в 97 играх.