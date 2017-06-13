Антуан Гризманн: Я очень рад, что проведу с «Атлетико» еще один сезон
Форвард «Атлетико»
Антуан Гризманн прокомментировал подписание нового контракта с клубом, который
рассчитан до 2022 года.
«В первую очередь я хочу извиниться перед людьми, которые неправильно поняли мои слова. Возможно, я плохо выразил свои мысли, или кто-то захотел исказить мои слова ради сенсации, которой не было.
Но с тех пор, как я пришел в «Атлетико», я полностью отдавался ради клуба, партнеров и тренерского штаба. И я очень рад, что проведу вместе со всеми вами еще один сезон.
Теперь я отдохну несколько дней, чтобы восстановиться, после чего вместе с партнерами и тренерами начну подготовку к сезону в Лос-Анджелесе», – приводит слова Гризманна официальный сайт «Атлетико».
Напомним, предстоящий сезон станет четвертым для 26-летнего француза в «Атлетико».