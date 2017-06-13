Леброн Джеймс: Я не рад титулу Дюранта
Источник: ASAP SportsКомментарии
Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс прокомментировал завоевание Кевином Дюрантом первого чемпионского титула.
«Я не особо радуюсь первой победе Кевина в финальных сериях. Он набрался опыта с финала 2012 года и сделал правильные выводы. Для меня, помню, первый перстень был сродни рождению сына. Это момент гордости, такое не забывается. В конечном счете, этого уже не отнять, кто бы что не говорил», - цитирует Джеймса ASAP Sports.
Напомним, «Уорриорз» победили «Кавальерс» в пятом матче финальной серии и стали чемпионами НБА.
Матч
Голден Стэйт - Кливленд - 129:120
Место и дата
13 июня 04:00, Оракл Арена, Онлайн-трансляция
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