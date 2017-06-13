Клим Костин: Надеюсь, что мой бросок даже лучше, чем у Лайне

Нападающий московского «Динамо» Клим Костин хочет продолжить карьеру в НХЛ, а также сравнил свою манеру игры с нападающим «Виннипег Джетс» Патриком Лайне.

- Я бы хотел выступать за команду, в которой есть опытные и очень сильные игроки, которые могут научить меня чему-то, и у которых я могу перенять опыт и мастерство.

Лайне - техничный игрок, который любит маневрировать и вести игру за счет своих габаритов. Но я надеюсь, что мой бросок даже лучше, - передает слова Костина официальный сайт НХЛ.

В минувшем сезоне 18-летний игрок провел восемь матчей за «Динамо», после чего получил травму плеча.

Добавим, что в рейтинге проспектов, который представило Центральное скаутское бюро НХЛ, Костин занимает первое место среди европейских полевых игроков.