«Локомотив» расторг контракт с Сапатером в суде

Московский «Локомотив» в мировом суде договорился с бывшим защитником команды Альберто Сапатером о расторжении контракта.

Напомним, что в Сапатер пришел в стан «железнодорожников» в 2011 году, а в 2015 контракт с «Локомотивом» был расторгнут по инициативе клуба. Футболист обратился в ФИФА с иском, по его мнению трудовой договор был расторгнут незаконно.

«ФК «Локомотив» действительно получил решение палаты по разрешению споров ФИФА. Согласно решению ФИФА клуб был признан расторгнувшим договор с футболистом без обоснованных причин и обязан выплатить компенсацию. Однако еще до вынесения решения ФИФА новое руководство клуба вступило с футболистом в переговоры о заключении мирового соглашения, в котором учитывались бы интересы клуба. Такое соглашение и было заключено. Поверьте, в сложившейся ситуации соглашение было заключено на очень выгодных для клуба условиях. Клуб благодарен Альберто Сапатеру за конструктивную позицию и за желание идти навстречу», - заявил спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы «Локомотива» в суде.

В составе «Локомотива» Сапатер провел 39 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.