Марк Глуховский: Матлаков и Федосеев сыграют на командном чемпионате Европы

Исполнительный директор Российской шахматной федерации Марк Глуховский сообщил, что Максим Матлаков и Владимир Федосеев сыграют на командном чемпионате Европы по шахматам в Минске.

«В состав мужской сборной России включены Максим Матлаков, недавно выигравший чемпионат Европы, и Владимир Федосеев, занявший третье место. Оба шахматиста довольно молодые и перспективные, и тренеры приняли решение попробовать новых игроков. Это интересный вариант, потому что Владимир еще не выступал за сборную, а Максим играл только в матче с командой Китая. Он хорошо выступил, но это был не официальный турнир, а хоть и ответственный, но все же дружеский матч. Поэтому мы с нетерпением ждем, как они себя проявят», - цитирует Глуховского «Р-Спорт».

Мужскую сборную России также будут представлять Ян Непомнящий, Петр Свидлер и Никита Витюгов. В женской команде сыграют Александра Костенюк, Екатерина Лагно, Валентина Гунина, Александра Горячкина и Ольга Гиря.