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Ибрагимович может рассмотреть вариант возвращения в «Милан»

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Форвард Златан Ибрагимович может вернуться в «Милан», сообщает Football Italia.

35-летний швед до января продолжит восстановление после травмы колена. И ранее сообщалось, что он рассматривает возможность перехода в «Лос-Анджелес Гэлакси» из MLS, сезон в которой начнется в марте.

При этом по словам агента игрока Мино Райолы, форвард выберет вариант с европейским клубом, а не уедет в США или Китай.

Напомним, предыдущий клуб нападающего «Манчестер Юнайтед» не будет продлевать контракт с форвардом по обоюдному соглашению сторон. В минувшем сезоне Ибрагимович забил 28 голов в 46 матчах во всех турнирах за манкунианцев.

Добавим, что швед играл в «Милане» в 2010-2012 годах и забил 56 голов в 85 матчах. Вместе с «россонери» Ибрагимович выиграл серию A (2011) и Суперкубок Италии (2011).

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