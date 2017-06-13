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Генрих Мхитарян: В детстве у меня была мечта - выиграть Кубок УЕФА или Лигу чемпионов

Источник:  «Российская газета»Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян, выигравший с английским клубом Лигу Европы, рассказал о своих следующих целях.

- В детстве у меня была мечта - выиграть Кубок УЕФА или Лигу чемпионов. Одной из этих целей я добился. А вообще каждый мой следующий сезон должен быть лучше предыдущего. Можно сказать, это моя главная задача, - передает слова Мхитаряна «Российская газета».

Напомним, болельщики признали полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна лучшим игроком финального матча Лиги Европы с «Аяксом (2:0).

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