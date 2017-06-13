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Сергей Андреев: Пока сложно говорить об уровне сборной России

Источник:  Газета.RuКомментарии

Бывший защитник сборной России Сергей Андреев поделился ожиданиями от матча Кубка конфедерации между сборными России и Новой Зеландии.

«По последним товарищеским матчам - Коста-Рика, Венгрия, Чили и другие команды - говорить сложно. Те же венгры - ну откровенно слабые футболисты. Хотелось бы, чтобы Новую Зеландию обыграли наши ребята. Белорусы обыграли их накануне, чем мы хуже?», - приводит слова Андреева «Газета.ру».

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань).

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