Аргентина забила шесть голов в ворота Сингапура

Сборная Аргентины одержала крупную победу над Сингапуром (6:0) в товарищеском матче на Национальном стадионе в Калланге.

По голу в ворота хозяев забили Федерико Фасио («Рома»), Хоакин Корреа («Севилья»), Алехандро Гомес («Аталанта»), Леандро Паредес («Рома»), Лукас Аларио («Ривер Плейт») и Анхель Ди Мария («Пари Сен-Жермен»).

Отметим, что форвард «Барселоны» Лионель Месси в заявку на матч не попал. Ранее стало известно, что новый главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли разрешил Месси не лететь в Сингапур из-за подготовки к свадьбе.

Добавим, что ранее Аргентина победила Бразилию (1:0) в первом матче под руководством Сампаоли.

Калланг (Сингапур)

Товарищеский матч

Сингапур – Аргентина – 0:6 (0:2)

Голы: Фасио, 25. Корреа, 31. Гомес, 60. Паредес, 74. Аларио, 90. Ди Мария, 90.