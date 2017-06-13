Марио Лемье: Кросби стал великим игроком, одним из лучших в истории хоккея

Владелец «Питтсбурга» Марио Лемье поделился мнением об лидере «Пингвинз» Сидни Кросби.

- Он смог стать лидером команды сразу после драфта. Он стал великим игроком, одним из лучших в истории хоккея. Он три раза завоевывал Кубок Стэнли и это дает ему право быть в числе величайших хоккеистов всех времен, - сказал Лемье в интервью официальному сайту НХЛ.

Добавим, что нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби после заключительного матча финальной серии Кубка Стэнли с «Нэшвиллом» (2:0) получил «Конн Смайт Трофи» - приз Самому ценному игроку плей-офф.