Марио Лемье: «Питтсбург» хорошо работает на драфтах. У нас появились такие игроки, как Конор Шири, Брайан Раст

Владелец «Питтсбурга» Марио Лемье оценил работу «Пингвинз» при поиске молодых игроков.



- Генеральный менеджер Джимми Рутерфорд должен постоянно следить, чтобы мы укладывались в потолок зарплат, искать молодых игроков, которые согласятся играть за меньшие деньги, чем некоторые ветераны. Клуб хорошо работает на драфтах. У нас появились такие игроки, как Конор Шири, Брайан Раст. Они помогли нам выиграть Кубок два раза подряд, - сказал Лемье в интервью официальному сайту НХЛ.

Добавим, что нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби после заключительного матча финальной серии Кубка Стэнли с «Нэшвиллом» (2:0) получил «Конн Смайт Трофи» - приз Самому ценному игроку плей-офф.