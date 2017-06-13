«Спартак» примет участие в Hellcase Cup #5

Команда Spartak Esports получила приглашение в групповой этап турнира Hellcase Cup #5.



В чемпионате примут участие 20 команд, 16 из которых сыграют в групповом этапе. Два сильнейших коллектива из каждой группы пройдут в плей-офф. К ним присоединятся четыре приглашенные команды.





Hellcase Cup #5 пройдет с 13 июня по 17 июля в онлайне. Призовой фонд чемпионата составит 10 000 долларов. Победитель турнира получит приглашение на закрытую квалификацию к SL i-League StarSeries Season 4.



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